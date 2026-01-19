¿Quiénes han presidido el Congreso Nacional en la era democrática?

Desde 1981, a lo largo de la historia democrática, el partido político que ha ejercido el Poder Ejecutivo también ha concentrado la presidencia del Congreso Nacional

El próximo 21 de enero se instalará Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, y el 23 de este mismo mes la Junta Directiva propietaria.

Tegucigalpa, Honduras.- Nacionalistas y liberales continuaban este martes con las negociaciones para definir la presidencia del Congreso Nacional 2026-2030, aunque desde el retorno a la democracia el Poder Legislativo suele quedar en manos del partido que controla el Poder Ejecutivo.

Desde 1981 se han sucedido once gobiernos en Honduras, y en diez de ellos el partido político que ocupa la Presidencia de la República ha detentado también el control del Poder Legislativo. Cabe aclarar que esta coincidencia no responde a una disposición expresa de la legislación nacional, sino a una práctica política reiterada.

La única excepción fue en el período 2022-2026. Libertad y Refundación (Libre) ganó la presidencia del país en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).

Como parte de la alianza, Luis Redondo, electo con el PSH, fue el nominado para ser el titular de la cámara legislativa. No obstante, con el paso del tiempo adoptó una postura cada vez más cercana al oficialismo, al punto de incorporarse al partido Libertad y Refundación (Libre) con la intención de reelegirse, objetivo que finalmente no logró concretar.

Cuatro años después, las fuerzas políticas vuelven a los cabildeos para quedarse con el Congreso. Los nacionalistas, quienes ganaron la presidencia de la República con su candidato Nasry Asfura, sostienen que ellos deben presidir el Poder Legislativo, siendo el nominado Tomás Zambrano.

Por su parte, desde el Partido Liberal argumentan que ellos deberían estar al mando del Congreso Nacional como un contrapeso. Los liberales se debaten entre Marlon Lara y Yury Sabas.

Desde José Efraín Bú en en 1982 hasta Luis Redondo, EL HERALDO Plus le presenta quiénes fueron los presidentes del Congreso Nacional y qué partido político tuvo el control del Poder Legislativo.

