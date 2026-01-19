¿Quiénes han presidido el Congreso Nacional en la era democrática?

Tegucigalpa, Honduras.- Nacionalistas y liberales continuaban este martes con las negociaciones para definir la presidencia del Congreso Nacional 2026-2030, aunque desde el retorno a la democracia el Poder Legislativo suele quedar en manos del partido que controla el Poder Ejecutivo.

Desde 1981 se han sucedido once gobiernos en Honduras, y en diez de ellos el partido político que ocupa la Presidencia de la República ha detentado también el control del Poder Legislativo. Cabe aclarar que esta coincidencia no responde a una disposición expresa de la legislación nacional, sino a una práctica política reiterada.

La única excepción fue en el período 2022-2026. Libertad y Refundación (Libre) ganó la presidencia del país en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).

Como parte de la alianza, Luis Redondo, electo con el PSH, fue el nominado para ser el titular de la cámara legislativa. No obstante, con el paso del tiempo adoptó una postura cada vez más cercana al oficialismo, al punto de incorporarse al partido Libertad y Refundación (Libre) con la intención de reelegirse, objetivo que finalmente no logró concretar.