¿Quiénes han presidido el Congreso Nacional en la era democrática?

Cuatro años después, las fuerzas políticas vuelven a los cabildeos para quedarse con el Congreso. Los nacionalistas, quienes ganaron la presidencia de la República con su candidato Nasry Asfura, sostienen que ellos deben presidir el Poder Legislativo, siendo el nominado <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/nasry-asfura-dice-que-tomas-zambrano-candidato-partido-nacional-presidente-congreso-nacional-DF28870715" target="_blank">Tomás Zambrano</a>.Por su parte, desde el Partido Liberal argumentan que ellos deberían estar al mando del Congreso Nacional como un contrapeso. Los liberales se debaten entre Marlon Lara y Yury Sabas.