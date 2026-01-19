Defensores de Honduras celebra avances hacia una transición "ordenada" de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.— La Plataforma Defensores de Honduras celebró este lunes —19 de enero— los avances institucionales encaminados a una transición “ordenada y respetuosa” hacia el nuevo gobierno. En un comunicado, el colectivo reconoció que el país aún se encuentra bajo la administración del gobierno saliente y subrayó que la transición debe ser legítima, ordenada y respetuosa del mandato ciudadano. En consecuencia, consideraron "indispensable que el nuevo ciclo político impulse la conformación de un Gobierno de Integración y Unidad Nacional, como muestra de madurez democrática y responsabilidad histórica, promoviendo la cooperación entre las principales fuerzas políticas surgidas del proceso electoral"

La plataforma también saludó la disposición de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de presidir la sesión preparatoria para la instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, programada para el 21 de enero de 2026, en cumplimiento del artículo 194 de la Constitución. Indicó que este acto representa "un paso fundamental" para la conformación de un Congreso representativo, transparente y participativo, que fortalezca la institucionalidad, la gobernabilidad y la confianza ciudadana. Asimismo, afirmó que "tomó nota" de la decisión unánime de la Sala de lo Constitucional de admitir a trámite los recursos de amparo e inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 58-2025, que desconoce la declaratoria oficial de las elecciones generales. Pese a eso, advirtió que "si bien esta admisión abre una etapa formal de análisis jurídico, advertimos que el decreto impugnado continúa vigente al no haberse suspendido el acto reclamado".

Por esta razón, exhortó a la Sala "emitir una resolución definitiva, pronta y conforme a la Constitución, que garantice seguridad jurídica, reduzca tensiones institucionales".

El comunicado también expresó reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas de Honduras por su conducta institucional, su apego al orden constitucional y su respeto a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral.