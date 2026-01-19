Liberales y nacionalistas ya iniciaron nuevos acercamientos para definir directiva CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal inició acercamientos políticos con el Partido Nacional en busca de consensos para la conformación de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, confirmó el diputado Mario Segura Aroca, jefe de la bancada liberal. El parlamentario detalló que una comisión designada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya fue instalada y celebró su primer encuentro con representantes nacionalistas, como parte de un proceso de diálogo orientado a definir el control de la directiva legislativa.

Segura Aroca explicó que la prioridad del liberalismo es encabezar la presidencia del Congreso, aunque reconoció que la posibilidad de lograr ese objetivo depende del respaldo que pueda brindar la bancada del Partido Nacional , debido a que los liberales no cuentan por sí solos con los votos suficientes para alcanzar la mayoría requerida. Actualmente, el Partido Liberal suma 41 diputados, por lo que necesita apoyo externo para consolidar una propuesta viable dentro del hemiciclo. En ese sentido, el jefe de bancada señaló que las negociaciones continúan abiertas y que será el informe de la comisión negociadora el que marcará el rumbo de la decisión final.