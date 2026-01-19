  1. Inicio
Liberales y nacionalistas ya iniciaron nuevos acercamientos para definir directiva CN

El diálogo de las fuerzas políticas inició desde el pasado viernes, pero todavía no hay un punto de convergencia. Ambos partidos quieren la presidencia del Legislativo

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 08:11
El Partidos Liberal y el Nacional nombraron comisiones para lograr acuerdos y formar una junta directiva.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal inició acercamientos políticos con el Partido Nacional en busca de consensos para la conformación de la nueva junta directiva del Congreso Nacional, confirmó el diputado Mario Segura Aroca, jefe de la bancada liberal.

El parlamentario detalló que una comisión designada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya fue instalada y celebró su primer encuentro con representantes nacionalistas, como parte de un proceso de diálogo orientado a definir el control de la directiva legislativa.

Segura Aroca explicó que la prioridad del liberalismo es encabezar la presidencia del Congreso, aunque reconoció que la posibilidad de lograr ese objetivo depende del respaldo que pueda brindar la bancada del Partido Nacional , debido a que los liberales no cuentan por sí solos con los votos suficientes para alcanzar la mayoría requerida.

Actualmente, el Partido Liberal suma 41 diputados, por lo que necesita apoyo externo para consolidar una propuesta viable dentro del hemiciclo. En ese sentido, el jefe de bancada señaló que las negociaciones continúan abiertas y que será el informe de la comisión negociadora el que marcará el rumbo de la decisión final.

Asimismo, indicó que el partido mantiene expectativas positivas sobre el desarrollo de las conversaciones y no descarta que los acuerdos incluyan la asignación de otros espacios de poder dentro del Congreso Nacional, dependiendo de los términos que se logren establecer entre ambas fuerzas políticas.

