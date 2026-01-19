Honduras condena ataques de pandillas y motines carcelarios en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras condenó los múltiples ataques de pandillas contra las fuerzas de seguridad y los motines registrados en las cárceles de Guatemala, que hasta el momento dejaron al menos ocho agentes fallecidos, y reafirmó su compromiso con la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado.

"Condenamos los ataques contra las fuerzas del orden y reiteramos nuestro compromiso con la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado y proteger la seguridad de nuestros pueblos", subrayó el Ejecutivo que preside Xiomara Castro en las redes sociales.

Honduras expresó además su "solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Guatemala" ante la ola de violencia registrada en las últimas horas en ese país centroamericano.