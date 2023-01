Conadeh condena violencia contra mujeres por exgerente del SANAA y procurador de Choluteca; pide investigación

“Yo daba por cerrado este caso, pero yo creo que ya lo están poniendo como un tema político. Quiero hacerle un llamado a estas personas que me están acusando que ahí están los organismos del Estado. Yo tengo derecho a mi defensa, yo he trabajado con transparencia. Me equivoqué con la discusión que tuve, pero mi honor no va a ser manchado”, expresó antes las cámaras de El HERALDO.

Acerca de las acusaciones sobre irregularidades con viáticos, aseguró que el próximo lunes “llamará a la gerente financiera de la ciudad de El Progreso para que traiga la deducción de estos fondos. Maliciosamente están diciendo que fue para viáticos, pero los documentos hablan”.

Estefany Núñez es la empleada del SANAA que se presentó junto a otras tres compañeras a interponer la denuncia por los actos cometidos por el gerente del SANAA ante el Ministerio Público (MP).

“Esto fue la gota que derramó el vaso y todo lo que desencadenó esta situación de maltrato y atropello, de humillación y despidos indirectos fue porque nos dimos cuenta de irregularidades como ser el tema de los viáticos. Nosotras somos cuatro de las involucradas en el tema de los viáticos y hay personas que son del núcleo de él y no se dan cuenta que usó sus nombres para cobrar viáticos”, enfatizó la agredida.