Suspenden al gerente del SANAA, Leonel Gómez, tras denuncia de agresión verbal contra empleados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras la polémica generada por un bochornoso video y denuncias de supuestas irregularidades en su contra, Leonel Alejandro Gómez Sánchez, gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), fue suspendido de su cargo este viernes. A través de un comunicado, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización oficializó la decisión y además adelantó "que se iniciará el proceso investigativo que permita aclarar su conducta (del funcionario)". La misiva también detalla que "de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, en el artículo 245, numeral 18, compete a la presidencia de la república el velar en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado".

Hasta ahora se desconoce quién sustituirá a Leonel Gómez en el cargo.

Comunicado

Disculpas de Leonel Gómez

El funcionario que ya fue suspendido de su cargo compareció a través de diversos medios de comunicación para pedir disculpas por su conducta. “Yo daba por cerrado este caso, pero yo creo que ya lo están poniendo como un tema político. Quiero hacerle un llamado a estas personas que me están acusando que ahí están los organismos del Estado. Yo tengo derecho a mi defensa, yo he trabajado con transparencia. Me equivoqué con la discusión que tuve, pero mi honor no va a ser manchado”, expresó antes las cámaras de El Heraldo. Acerca de las acusaciones sobre irregularidades con viáticos, aseguró que el próximo lunes “llamará a la gerente financiera de la ciudad de El Progreso para que traiga la deducción de estos fondos. Maliciosamente están diciendo que fue para viáticos, pero los documentos hablan”.

Denuncia en el Ministerio Público

Estefany Núñez es la empleada del SANAA que se presentó junto a otras tres compañeras a interponer la denuncia por los actos cometidos por el gerente del SANAA ante el Ministerio Público (MP). “Se hizo hasta ayer por lo mismo, porque estábamos intimidadas, obligadas a salir a las 6:00 de la tarde. Esto fue la gota que derramó el vaso y todo lo que desencadenó esta situación de maltrato y atropello, de humillación y despidos indirectos fue porque nos dimos cuenta de irregularidades como ser el tema de los viáticos. Nosotras somos cuatro de las involucradas en el tema de los viáticos y hay personas que son del núcleo de él y no se dan cuenta que usó sus nombres para cobrar viáticos”, enfatizó la agredida.

A continuación, la transcripción íntegra del video que generó el conflicto. Estefany Núñez (EN): Es que yo estoy hablando por mí

Leonel Gómez (LG): “Entonces... si ya le he dicho mil veces que su horario es a las 6:00, ¿por qué está jodiendo? (EN): Es que yo no le estaba diciendo nada, Leonel. Usted también se pasa de irrespetuoso. (LG): Toda la vida están con la misma mierda. Usted estuvo va de joder que quería estar trabajando aquí y cuando está aquí trabajando ahora solo son mierdas las que quiere. No joda. (EN): No me grite así, porque no se lo voy a permitir. Vaya grítele a su mujer. Yo mujer suya no soy para aguantarle.

(LG): Es que no me importa entonces. Si no quería estar aquí, usted se hubiera quedado en Clínicas Médicas. (EN): Entonces córrame por escrito porque yo malos tratos no se lo voy a permitir. Grítele a sus mujeres porque yo aquí no entré porque soy mujer suya. (LG): No hubiera aceptado y punto. (EN): Pero a mí no me grite, a mí no me grite así. Aquí todas estamos cansadas de que nos grite así.