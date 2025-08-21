Coiproden lamenta que Honduras no se adhiera a protocolo facultativo

Tegucigalpa, Honduras.- La no aprobación de la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas causó diferentes reacciones en los sectores del país Por un lado están los que aplauden que no se ratificara el convenio, como el Movimiento Por Nuestros Hijos, que establece que hacerlo supondría ceder soberanía a un comité integrado por 18 expertos independientes y todavía extranjeros. Sin embargo, organizaciones defensoras de la niñez, lamentan que el protocolo no se haya ratificado.

La Red Coiproden se pronunció este jueves a favor del protocolo que fue aprobado en Naciones Unidas en 2011 y lamentó que no se obtuvieran los votos suficientes en el Congreso Nacional para que Honduras se adhiera. "Lamentamos que solo se obtuvieron 41 votos a favor y 65 en contra, negándosele a más del 36.5% de la población menor de 18 años, la posibilidad de contar con un mecanismo de peticiones individuales ante el Comité de derechos del Niño de las Naciones Unidas", señala el comunicado. Coiproden indicó los protocolos facultativos son instrumentos que refuerzan las normas y obligaciones contenidas en el articulado de la Convención de Derechos del Niño que ofrecen una mayor protección y apoyo especial a la niñez. Explica que este tratado permite que los niños, o sus representantes, presenten denuncias directamente al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas cuando consideren que sus derechos han sido violados por su país. Persiste en que ratificar dicho protocolo "garantizaría el acceso a la justicia para la niñez en Honduras cuando sus derechos sean vulnerados y el Estado no responda; mejoraría la protección infantil; fortalecería las leyes nacionales; cumpliría con recomendaciones internacionales y proyectaría una imagen positiva del país en derechos humanos".