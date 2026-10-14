Amapala quedó sin pescados en Semana Morazánica 2026, según presidente de Canaturh

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Adolfo Pineda, resaltó la alta movilización de turistas durante la Semana Morazánica 2026, aseverando incluso que en el municipio sureño de Amapala hasta se quedaron sin pescados por la demanda en el feriado. Las declaraciones de Pineda surgen en el marco de la conferencia brindada por las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) en la cual se detalló que se movilizaron 1.6 millones de personas y se dejó una derrama económica de 769 millones de lempiras. Luego de que se dieran a conocer estas cifras, Pineda tomó la palabra para relatar que recibió llamadas en las que los propietarios de los restaurantes le dijeron que estos negocios estaban "al tope".

"En Amapala nos llamaron y nos dijeron ´se nos acabó el pescado´", aseguró Pineda.

Seguidamente, afirmó que "recibimos gente más de lo que esperábamos. Ese trabajo es la conclusión del trabajo que venimos realizando hace varios meses junto con los alcaldes, el IHT y junto a la empresa privada".

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Cuestionan falta de promoción en la zona sur

Pese a las cifras proporcionadas por el IHT, el empresario Miguel Farach aseveró que no se promocionó lo suficiente el turismo en la zona sur de Honduras, reprochando que el ministro Andrés Ehrler se enfocara más en los destinos turísticos del norte y la región insular. "El ministro de Turismo se enfocó solamente en la zona norte, y Choluteca quedó prácticamente abandonada. No hubo promoción de nuestras zonas turísticas, de nuestras playas, de nuestras montañas, de nuestro casco histórico. Definitivamente, nos quedó a deber mucho este ministro", declaró a Choluvisión. Farach consideró que Ehrler debe rendir cuentas de "por qué ese turismo tan agresivo de parte de nuestros compatriotas hacia El Salvador".