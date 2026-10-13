Villa Unión y Mololoa siguen inestables y bajo vigilancia por las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las colonias Villa Unión y Mololoa, en Comayagüela, continúan bajo vigilancia municipal debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos derrumbes provocados por las lluvias. Aunque el Distrito Central pasó de alerta amarilla a verde, las autoridades mantienen el monitoreo permanente en varias zonas, especialmente en Villa Unión y Mololoa, ya que las lluvias continúan siendo una amenaza. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), advirtió que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, ya que se mantienen los pronósticos de lluvia para la capital.

“Hay algunos puntos que todavía están expuestos a cualquier situación, así que mantenemos la vigilancia y monitoreo en estos lugares, como Villa Unión y Mololoa”, explicó el funcionario. La preocupación aumentó luego de que la noche del lunes -12 de octubre- se registrara un nuevo derrumbe en Villa Unión, donde seis viviendas más resultaron afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con los equipos de emergencia, en el sector cedió un muro de contención que había sido construido como una medida provisional para reducir el riesgo. El incidente ocurrió semanas después de que un deslizamiento destruyera más de 14 viviendas en la misma colonia y dejara a más de 70 personas afectadas, quienes tuvieron que ser trasladadas a un albergue. En Mololoa, la situación también es delicada. Los derrumbes registrados durante las últimas semanas dejaron alrededor de cinco viviendas destruidas y unas 20 personas afectadas.

Piden a las familias no regresar a las zonas de riesgo