Alerta verde en el DC, zonas aledañas al Lago de Yojoa y comunidades de Alianza, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para varias regiones de Honduras debido a las condiciones de humedad y las lluvias que persisten en varias regiones del país. La alerta verde fue decretada para las zonas aledañas al Lago de Yojoa y el Distrito Central en Francisco Morazán. Además, la alerta verde abarca comunidades del municipio de Alianza, en Valle, estas comunidades son: Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales.

La alerta entra en vigencia desde este lunes 12 de octubre desde las 8:00 PM y se estableció por 48 horas.

Comunicado de Copeco:

BOLETÍN DE ALERTA Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No. 043-2026 COPECO activa Alerta Verde en zonas vulnerables del país Tegucigalpa M.D.C, 12 de octubre del 2026 La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), emite Alerta Verde para las zonas aledañas al lago de Yojoa; el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán; en el municipio de Alianza, en Valle las comunidades de Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales, debido a las condiciones de humedad y lluvias que prevalecen en varias regiones del país, las cuales podrían generar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y otras afectaciones.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsado por el viento del noreste, producirá lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones oriental, central y sur. En las demás regiones se esperan precipitaciones débiles y aisladas. La alerta entra en vigencia por un período de 48 horas, a partir de las 8:00 p.m. del lunes 12 de octubre de 2026. Copeco recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar rios y quebradas crecidas, y tomar las medidas preventivas necesarias ante posibles inundaciones y deslizamientos. RECOMENDACIONES 1. No cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal. Atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, especialmente ante una eventual evacuación preventiva. 2. Limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.