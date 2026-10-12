Lluvias con actividad eléctrica afectarán tres regiones de Honduras este martes

Tegucigalpa, Honduras.- El transporte de humedad proveniente del mar Caribe por los vientos del noreste generará lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y con actividad eléctrica aislada en las regiones oriental, sur y central de Honduras este martes 13 de octubre de 2026, según informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Ochoa explicó que las demás regiones del país registrarán precipitaciones débiles y aisladas, de acuerdo con el pronóstico de las condiciones atmosféricas para la jornada.

En cuanto al oleaje, el pronosticador indicó que en la costa norte se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca estará un poco alterado, con alturas de entre dos y cuatro pies.