Lluvias con actividad eléctrica afectarán tres regiones de Honduras este martes

Tegucigalpa, Honduras.- El transporte de humedad proveniente del mar Caribe por los vientos del noreste generará lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y con actividad eléctrica aislada en las regiones oriental, sur y central de Honduras este martes 13 de octubre de 2026, según informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Ochoa explicó que las demás regiones del país registrarán precipitaciones débiles y aisladas, de acuerdo con el pronóstico de las condiciones atmosféricas para la jornada.
En cuanto al oleaje, el pronosticador indicó que en la costa norte se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca estará un poco alterado, con alturas de entre dos y cuatro pies.
Temperaturas
Tegucigalpa tendrá una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados durante este martes.
En la región central se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20 grados, mientras que en la región insular el termómetro alcanzará los 31 grados y descenderá hasta los 27 grados.
Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados.
En la región oriental se esperan temperaturas de hasta 31 grados, con una mínima de 21 grados, mientras que en la zona sur se registrará la máxima más alta del país, con 34 grados, y una mínima de 26 grados.
Por su parte, la región occidental tendrá una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 13 grados, según los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.
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