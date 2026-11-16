Los Ángeles, Estados Unidos.- Hugh Jackman y Ryan Reynolds aparecen como escritores de Avengers Doomsday en el registro del Writers Guild of America, el gremio que acredita la autoría de los guiones en Estados Unidos, un dato que refuerza la posibilidad de que Wolverine y Deadpool participen en la película aunque Marvel no ha confirmado su presencia.
El listado final, fechado el 21 de octubre de 2026, atribuye el crédito principal a Stephen McFeely y Michael Waldron.
Debajo, en la categoría de material literario adicional, constan Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham y Destin Daniel Cretton. Reynolds y Jackman cierran la lista. Esa categoría reconoce a quienes aportaron al guion sin alcanzar la autoría principal.
Para Reynolds, escribir no es territorio nuevo. Según AV Club, ya tiene créditos en Deadpool 2 y en Deadpool & Wolverine. En el caso de Jackman, IndieWire, citado por el sitio T-Break, apunta a que sería su primer crédito de escritura ante el gremio.
Marvel, por su parte, mantiene la reserva. Collider recoge que el estudio todavía no ha anunciado a ninguno de los dos actores como parte del reparto.
Tampoco los incluyó el 26 de marzo de 2025, cuando presentó el elenco en una transmisión de cinco horas y media en la que se fueron revelando sillas con nombres.
Ni Wolverine ni Deadpool tuvieron la suya. El primer tráiler completo, publicado en julio de 2026, muestra a Charles Xavier, Magneto, Cyclops, Mystique y Gambit, pero no a ellos.
Las pistas llegaron en eventos públicos. En julio, Reynolds se presentó caracterizado como Deadpool en el panel de Marvel en la Comic-Con de San Diego y bromeó con sumarse a la película.
El 14 de agosto, en el D23 de Anaheim, Jackman apareció en un video dirigido a Kevin Feige. "Me encantaría unirme", dijo el actor, y agregó que quizá podría convencer a Reynolds de aparecer. Desde fuera de cuadro, la voz del intérprete de Deadpool objetaba que el reparto ya tenía más de veinte nombres.
Reynolds compartió después el video en sus redes con un mensaje que decía "Si esto parece un video de rehenes, es porque es un video de rehenes". Jackman, en su propia publicación, aseguró que lo había grabado contra su voluntad.
El tono de Reynolds había sido distinto antes. En 2025 dijo a Entertainment Weekly que ni siquiera había pisado el set de Avengers Doomsday, según reportó Variety.
En agosto de ese año, Deadline citó fuentes que afirmaban que no lo habían visto en el rodaje en Londres y que no estaba previsto para las próximas dos películas de Avengers.
El interés de Marvel en la dupla tiene respaldo en la taquilla. Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024, recaudó 1.330 millones de dólares y se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia, de acuerdo con Deadline.
El crédito de guion tiene límites como prueba. El registro del gremio confirma que ambos trabajaron en el texto, pero no precisa en qué escenas aparecerían ni durante cuánto tiempo. AV Club interpreta la inclusión como una confirmación casi segura de su presencia en el filme, y Collider subraya que el listado acredita su labor como escritores.