Los Ángeles, Estados Unidos.- Hugh Jackman y Ryan Reynolds aparecen como escritores de Avengers Doomsday en el registro del Writers Guild of America, el gremio que acredita la autoría de los guiones en Estados Unidos, un dato que refuerza la posibilidad de que Wolverine y Deadpool participen en la película aunque Marvel no ha confirmado su presencia. El listado final, fechado el 21 de octubre de 2026, atribuye el crédito principal a Stephen McFeely y Michael Waldron. Debajo, en la categoría de material literario adicional, constan Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham y Destin Daniel Cretton. Reynolds y Jackman cierran la lista. Esa categoría reconoce a quienes aportaron al guion sin alcanzar la autoría principal.

Para Reynolds, escribir no es territorio nuevo. Según AV Club, ya tiene créditos en Deadpool 2 y en Deadpool & Wolverine. En el caso de Jackman, IndieWire, citado por el sitio T-Break, apunta a que sería su primer crédito de escritura ante el gremio. Marvel, por su parte, mantiene la reserva. Collider recoge que el estudio todavía no ha anunciado a ninguno de los dos actores como parte del reparto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tampoco los incluyó el 26 de marzo de 2025, cuando presentó el elenco en una transmisión de cinco horas y media en la que se fueron revelando sillas con nombres. Ni Wolverine ni Deadpool tuvieron la suya. El primer tráiler completo, publicado en julio de 2026, muestra a Charles Xavier, Magneto, Cyclops, Mystique y Gambit, pero no a ellos. Las pistas llegaron en eventos públicos. En julio, Reynolds se presentó caracterizado como Deadpool en el panel de Marvel en la Comic-Con de San Diego y bromeó con sumarse a la película.