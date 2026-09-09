Avengers Doomsday logra $50 millones en preventa a tres meses de su estreno

La cifra representa un arranque especialmente fuerte para la nueva producción de Marvel Studios , que llegará a las salas el próximo 18 de diciembre de 2026, fecha en la que también se estrenará Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La expectativa por el regreso de los "Vengadores" continúa creciendo. Avengers: Doomsday ya superó los 50 millones de dólares en preventas de entradas en Estados Unidos y Canadá, cuando todavía faltan más de tres meses para su estreno en cines.

Las entradas comenzaron a venderse en julio, inicialmente para funciones en formatos premium. Durante las primeras 24 horas, Avengers: Doomsday recaudó alrededor de 16.5 millones de dólares en preventas, aunque en ese momento la disponibilidad estaba limitada a aproximadamente 1,000 salas domésticas.

Posteriormente, las localidades comenzaron a habilitarse de manera más amplia. El filme había superado los 40 millones de dólares en preventas domésticas 100 días antes de su estreno, un registro que fue considerado inédito para una película en Estados Unidos.

Otro dato que destaca es la preferencia por los formatos premium. De acuerdo con un reporte de Deadline, más del 70% de las ventas corresponden a entradas para Infinity Vision, el formato de gran pantalla impulsado por Disney para esta producción.

La respuesta también llega después del impacto generado por el primer tráiler de Avengers: Doomsday, lanzado en julio. El avance se convirtió en el segundo tráiler cinematográfico más visto de la historia durante su lanzamiento y en el tráiler más visto de Disney hasta ese momento, aumentando las expectativas alrededor de la película.

La nueva entrega reunirá nuevamente a los "Vengadores" con personajes de otras franquicias de Marvel, incluidos los X-Men y los Cuatro Fantásticos, mientras que Robert Downey Jr. regresará al universo cinematográfico de Marvel, esta vez como el villano Victor von Doom.