Sebastian Stan advierte que Avengers: Doomsday será “desgarradora”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sebastian Stan no sabe cómo terminará la historia en Avengers: Doomsday, pero sí adelantó que podría ser "desgarradora". El actor, quien interpreta a Bucky Barnes/Soldado del Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel, reconoció que todavía no ha visto la versión final de Avengers: Doomsday, por lo que desconoce cómo quedó su historia y la del resto de los personajes.

“Estoy seguro de que probablemente será desgarradora, en muchos sentidos. Veremos quién llega al siguiente nivel”, dijo Stan en una entrevista con Decider. La frase rápidamente generó especulaciones entre los seguidores, especialmente sobre el futuro de Bucky, aunque Stan no confirmó que su personaje vaya a morir ni reveló detalles de la trama. Stan también habló sobre el reencuentro con Chris Evans, quien volverá como Steve Rogers en la nueva película. Ambos actores compartieron pantalla por primera vez en Captain America: The First Avenger, estrenada en 2011. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El intérprete describió el regreso junto a Evans como una experiencia nostálgica y destacó los años que han pasado trabajando juntos y la relación que se ha construido entre los integrantes del elenco. Avengers: Doomsday reunirá a personajes de diferentes etapas del universo Marvel y contará con un reparto que incluye a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh y Sebastian Stan, entre otros.

El hermetismo de Marvel