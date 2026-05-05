Ana de Armas y Sebastian Stan, juntos en nueva película: así la trama de Impunity

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz hispanocubana Ana de Armas y el rumano-estadounidense Sebastian Stan protagonizarán 'Impunity' (Impunidad), un suspenso de espionaje del galardonado cineasta chileno Felipe Gálvez sobre el arresto y proceso internacional contra Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

El proyecto ha sido rodado entre Chile, Reino Unido y España para retratar uno de los casos legales más importantes del siglo XX, en el que por primera vez un dictador podía enfrentarse a la posibilidad de perder su inmunidad y ser juzgado fuera de las fronteras de su propio país, según informó este martes la revista Variety.

Producida por la filial española de Rei Pictures, la británica Quiddity y la nueva productora chilena Ronda Cine, junto con Les Films du Worso, en Francia, y Zeta Studios, en España, el reparto se completa con los chilenos Alfredo Castro ('Tony Mareno'), Antonia Zegers ('La Tortuga') y Alejandro Goic ('Los años salvajes').

Todavía sin fecha de estreno a la vista, 'Impunity' está basada en el libro periodístico '38 London Street' de Philippe Sands, que explora la verdad oculta tras las relaciones del nazismo y el régimen de Pinochet.