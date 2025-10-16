Tom Cruise y Ana de Armas ponen fin a su romance, ¿cuál es la razón?

La historia sentimental entre Tom Cruise y Ana de Armas llegó a su fin tras unos meses de exposición mediática que combinaron alfombras rojas, viajes privados y apariciones públicas que avivaron el interés del mundo del espectáculo.
De acuerdo con información del medio The Sun, ambos actores decidieron concluir la relación al reconocer que “la chispa entre ellos se había desvanecido”.
"La chispa se había ido, pero siguen disfrutando de la compañía mutua y han sido realmente adultos al respecto", declaró una fuente cercana a la pareja.
Aunque el romance terminó, mantienen una relación cordial, especialmente por los compromisos laborales que aún los vinculan.
La actriz cubano-española continúa asociada al próximo proyecto cinematográfico de Cruise, un thriller sobrenatural titulado Deeper, cuya producción está actualmente en pausa. También figuraban en conversaciones preliminares para otra cinta con el título provisional de Pressure.
El vínculo entre ambos comenzó en febrero, cuando fueron vistos compartiendo cenas privadas y asistiendo a eventos exclusivos como la celebración de los 50 años de David Beckham en Notting Hill.
Durante los meses siguientes, protagonizaron momentos públicos que despertaron la atención de la prensa internacional, entre ellos, un fin de semana en Vermont, un vuelo privado a Madrid y una escapada veraniega por las costas españolas.
Con el paso del tiempo, y pese a los gestos de afecto, los actores aceptaron que “no iban a llegar lejos como pareja y que era mejor mantener una amistad”, reiteró la misma fuente.
La intérprete, que en el pasado estuvo casada con Marc Clotet y mantuvo relaciones con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, es una de las artistas más mediáticas de su generación.
Cruise, por su parte, conserva un historial sentimental ampliamente conocido, con matrimonios previos junto a Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes.