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Blake Lively y Ryan Reynolds barajan dejar Estados Unidos en medio del juicio contra Baldoni

Mientras el juicio contra Justin Baldoni se aproxima, Blake Lively acumula ausencias en la agenda de Hollywood y, según fuentes cercanas a la pareja, evalúa con Ryan Reynolds un posible traslado al Reino Unido

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 11:33
Blake Lively y Ryan Reynolds barajan dejar Estados Unidos en medio del juicio contra Baldoni

Blake Lively y Ryan Reynolds han puesto sobre la mesa la posibilidad de trasladar su vida al Reino Unido, mientras la actriz enfrenta un panorama adverso en la industria del cine a raíz de su disputa legal con Justin Baldoni.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively y Ryan Reynolds han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de establecerse en el Reino Unido, según publica Daily Mail.

La conexión de Reynolds con ese país se consolidó a través de su participación como copropietario del Wrexham AFC, club de fútbol galés que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años.

El entorno de la actriz considera que un cambio de escenario le permitiría reposicionarse profesionalmente. La situación de Lively en la industria es, según distintas fuentes consultadas por medios estadounidenses, complicada.

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Desde que presentó su demanda contra el director Justin Baldoni en diciembre de 2024, los proyectos habrían escaseado. "No está recibiendo ofertas. El interés en ella se ha desplomado desde que estalló el drama con Baldoni", señaló una fuente anónima al citado diario británico.

El litigio tiene su origen en el rodaje de It Ends With Us, adaptación cinematográfica del bestseller de Colleen Hoover. Lively acusó a Baldoni de acoso sexual, difamación y conspiración, aunque un juez desestimó esos cargos a principios de abril al determinar que la actriz tenía la condición de contratista independiente y no de empleada.

Aun así, las alegaciones de incumplimiento de contrato, represalia y complicidad en represalia continúan su curso hacia el juicio previsto para mayo. La especialista en comunicación de marca Kayley Cornelius señaló que Lively atraviesa un momento delicado en su carrera.

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"Existe un riesgo real de que le cueste conseguir papeles relevantes o acuerdos comerciales. Con el auge de la cultura de la cancelación y el escrutinio creciente, hay menos apetito por apostar por perfiles que se perciben como controvertidos", declaró a Page Six.

La pareja, que tiene cuatro hijos, James, Inez, Betty y Olin, habría descartado por ahora una mudanza definitiva. La escolarización de los menores y su entorno social en Estados Unidos actúan como freno ante cualquier decisión precipitada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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