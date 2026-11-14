Wisin cumple su promesa y convierte el Coliseo de Puerto Rico en la "pista de perreo" más grande

San Juan, Puerto Rico.- El reguetonero puertorriqueño Wisin cumplió este viernes su cometido de convertir el Coliseo de Puerto Rico en la pista de perreo más grande de la isla con el primero de dos conciertos en los que repasó su carrera de éxitos de más de 20 años hasta su disco más reciente, 'La Universidad del Perreo'. Luego de que DJ Nelson y Alberto Stylee, dos de los pioneros del movimiento urbano lucieran de teloneros de la presentación, apareció Wisin para interpretar sus primeras canciones como 'Saoco', 'Gistro amarillo' y 'Paleta', poniendo a los miles de espectadores a 'perrear' con sus movimientos sensuales.

Juan Luis Morera, nombre de pila de Wisin, continuó su presentación con otros temas como 'Mami no me dejes solo', 'Dembow', 'Como antes', 'Vacaciones' y 'Duele el corazón', para luego dar paso para presentar a su primer invitado de la nota, Yomo, quien arrancó con 'Descará'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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"Diablo, Wisin, tantos años y la historia que llevamos. Si hacemos un concierto el año que viene aquí, ¿tú crees que se llena?", cuestionó Yomo a su colega. Ante ello, Wisin le respondió: "Dale una pequeña clase de lo que va a pasar aquí en 'El choli', a lo que Yomo le contestó con los temas 'Que se sienta' y 'Voy subiendo', de los tiempos en que este formaba parte del grupo del excantante Héctor El Father y la disquera Gold Star Music. Tras la actuación de Yomo, Wisin retomó el escenario para interpretar 'Barría', 'Vaquera', 'La rockera', 'En la disco', 'Ahora es', 'Mírala bien', 'Sexy movimiento', 'Aventura' y 'Nadie como tú', las cuales en su versión original las cantaba con su excompañero de dúo Yandel. 'El Sobreviviente', apodo con que se le conoce a Wisin, anunció después la participación de Chezina, otro pionero del género urbano, para cantar 'Rewind Selecta', tema que aparece en el disco 'La Universidad del Perreo', y otras canciones suyas conocidas del tiempo del 'underground', como se conocía antes de reguetón.

Tras el acto de Chezina, Wisin entonces dio paso a su siguiente invitado, Franco El Gorila, quien durante varios años formó parte del grupo Los Vaqueros que lideraban Wisin y Yandel, para entonar 'En Alta', 'Relax', entre otros temas suyos. No obstante, después llegó Yaviah, otro legendario exponente urbano, para unirse a Wisin y Franco e interpretar juntos 'Pa lo oscuro' y otras canciones suyas que han marcado su carrera de más de 30 años en el género urbano.

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