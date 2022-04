Vocalista de Grupo Firme sufrió lesiones provocadas por sus fanáticos en concierto

“Se subio un camarada y me dice ‘Cumplí el sueño” y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, creo que traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida, pero yo me tomé una foto con el, al final de cuentas esta chido ser el ídolo de alguien, yo cumplo”, mencionó en su transmisión de Instagram.

Pese al dolor de su dedo, el famoso hizo caso omiso y continuó con el concierto.

El incidente del cuello ocurrió minutos más tarde, cuando decidió bajar del escenario para recibir un ramo de rosas de una fanática que lo abrazó y pese a que él le pidió que parara, cada vez lo apretaba más.

