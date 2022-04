Productor aseguró que el espíritu Vicente Fernández se ha manifestado en grabaciones de la serie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Juan Osorio , productor de la serie biográfica -no autorizada- de Vicente Fernández reveló que el espíritu del cantante se les ha manifestado durante las grabaciones de ‘El Último Rey’.

‘El Último Rey’

La serie de ‘El charro de Huentitán’ basada en el libro de Olga Wornat, relata las peleas familiares y supuestos vínculos con el narcotráfico Gerardo Fernández, por lo que ha causado molestias en dinastía.

A través de un comunicado, doña ‘Cuquita’ expuso su postura. “Recuerdo que cuando Televisa quiso que Vicente cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera”, inicia el comunicado.

María Refugio Abarca recalcó que ni ellas ni sus hijos quieren un centavo de Televisa y los acusó de robarse la imagen de ‘Chente’. “Vicente quiso contar su vida y compartirla con su público firmando un contrato con Caracol para que se trasmita en Netflix, porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa”, explicó.

La primera temporada de ‘El Último Rey’ cuenta con 10 capítulos y fue transmitida por el Canal de Las Estrellas.

