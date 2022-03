¡Confirmado! ‘El Último Rey’, la serie de Vicente Fernández, tendrá segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El pasado lunes estrenó ‘ El Último Rey: El Hijo del Pueblo ’, una serie -no autorizada- de la vida de Vicente Fernández . Aunque su emisión estuvo rodeada de polémicas y desacuerdos en la dinastía Fernández, tendrá una segunda temporada este 2022.

Desacuerdos

La familia de ’Chente’ está en desacuerdo con esta bioserie lanzada por estar basada en el libro de la periodista argentina Olga Wornat, mismo que relata las peleas y vínculos con el narcotráfico de la familia mexicana.

A través de un comunicado, doña ‘Cuquita’, viuda del artista, expuso su postura. “Recuerdo que cuando Televisa quiso que Vicente cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera”, inicia el comunicado.

María Refugio Abarca recalcó que ni ellas ni sus hijos quieren un centavo de Televisa y los acusó de robarse la imagen de ‘Chente’. “Vicente quiso contar su vida y compartirla con su público firmando un contrato con Caracol para que se trasmita en Netflix, porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa”, explicó.

Asimismo, dijo que el actor Pablo Montero no tiene la imagen ideal para interpretar a su fallecido esposo y realizó un llamado a las autoridades para detener la emision de la serie.

ES DE INTERÉS: Filtran expediente médico de Vicente Fernández