Olga Wornat asegura que ha recibido amenazas de Gerardo Fernández por ‘El Último Rey’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La periodista Olga Wornat reveló que ha recibido amenazas de parte de Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, tras escribir su libro ‘‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’, mismo que ha sido la base para el lanzamiento de la serie -no autorizada- del artista.

Fue durante una entrevista con Javier Poza, en que la argentina dijo ha recibido mensajes amenazantes por todos lados del hermano de Alejandro Fernández, sin embargo, ninguna de ellas ha sido de frente. “Lo que quiero, en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quiero amenazas subliminales. Aquí estoy para hablar con él”, dijo.

Asimismo, recordó que cuando estaba escribiendo su libro buscó a Gerardo Fernández para rectificar la información y por medio de una llamada él la trató mal. “Gerardo me contestó de mala manera, me llamó y me preguntó quién me había dado su teléfono... -luego- platiqué con Vicente Jr. que fue muy amable. Con el que no hablé fue con Alejandro, él estaba de gira”, compartió.

Poco tardó la periodista en descubrir que su mala experiencia con el hijo de ‘Chente’ no solo sucedía con ella sino también con otros periodistas y personas que lo conocieron. La mujer aseguró que “Gerardo es de cuidado, pero yo no le tengo miedo”.

Igualmente, adelantó que tiene más información respecto a la dinastía Fernández y no teme de una posible demanda, pues ella no ha hecho más que su trabajo. También lamentó que doña ‘Cuquita’, viuda de el intérprete de ‘Acá entre nos’, esté realizando entrevistas cuando nunca antes lo ha hecho. A su criterio “está siendo manipulada”.

