Anuar, el barbero sampedrano de Grupo Firme y otros famosos en EEUU

La barbería, la cual define como ‘amor propio’, fue una casualidad en su vida. Sin embargo, ha sido la llave para alcanzar sus sueños. Algunos de sus frecuentes clientes son los miembros del popular Grupo Firme, la banda Eslabón Armado, el artista Martín Castillo y Driussi Sebastián, exjugador del River Plates de Argentina y actual jugador del Austin FC.

Además, recientemente acaba de firmar con una compañía musical para ser el barbero personal del tiktoker y cantante regional Galvancillo. Asimismo, el catracho atiende a asiáticos, mexicanos y europeos que requieren de sus servicios.

“Quién lo diría, yo aprendí barbería porque mi mamá me decía que era muy caro estar pagando para que me cortaran el pelo, entonces me compró una máquina de cortar pelo que me enseñaron a usar en el barrio Las Torres, uno de los más peligrosos de Choloma, Cortés”, confió a EL HERALDO.

LEA: ‘Tasty Paella’, el exitoso y original restaurante de una pareja hondureña en Dallas