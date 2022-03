Exjueza hondureña abre supermercado en Estados Unidos: ‘El éxito está al otro lado del miedo’

OHIO, ESTADOS UNIDOS.- El espíritu de emprendimiento y sed de justicia ha estado siempre en su vida, pues mientras ejercía como jueza de sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tenía su propio negocio de eventos infantiles en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. “Recuerdo que me decían la jueza vende palomitas’”, dijo entre risas.

Hablamos de Gracia Bertrand, quien tras 18 años de ejercer su carrera decidió migrar al extranjero para emprender su propio negocio. “El fraude electoral de 2017 me decepcionó, fue por eso que renuncié en la corte y decidí buscar oportunidades en otros rubros. Ser una profesional versátil me llenaba de muchas expectativas, no quería estar atada a un solo oficio”, confesó para EL HERALDO.

De modo que hizo al lado el mazo de jueza y una vez en Estados Unidos, se aventuró, se preparó e inició las maniobras para abrir su propio supermercado al que nombró ‘El Gran Valle Verde’, mismo que se ubica en Cincinnati, Ohio.

En conversación con EL HERALDO, la también exdocente universitaria reveló que ‘El Gran Valle Verde’ contará una farmacia, restaurante y panadería donde se ofrecerán diversidad de productos de necesidad básica, así como artículos originarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

ES DE INTERÉS: Hondureña Maity Interiano elegida entre las 25 mujeres más poderosas de People