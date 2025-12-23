El año en que Shakira nos recordó por qué es una de las grandes de la música latina

En México, donde ofreció doce conciertos en la capital ante 780,000 personas, la artista anunció nuevas fechas para 2026 y calificó esta etapa como la más grande que haya realizado en ese país. En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a más de 105.000 asistentes y fueron descritos por las autoridades locales como el mayor evento musical de la historia nacional.