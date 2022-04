¿Lolita Cortés regresaría como jueza de La Academia este 2022?

Hasta el momento no se ha oficializado la información, pero se estima que en los próximos días se confirme o descarte dicho rumor.

Lolita Cortés formó parte del jurado en las primeras emisiones del programa de canto, sin embargo, hace unos días reveló que sufrió malos tratos de parte de la producción del show, por lo que en caso de volver tendrán que llegar a acuerdos.

‘’Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continua ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años’’, dijo para un programa de radio.

