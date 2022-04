El día que Jada Pinkett dijo que nunca quiso casarse con Will Smith

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Will Smith fue vetado durante 10 años de los Premios Oscar por defender -a golpes- a su esposa Jada Pinkett de una broma de mal gusto, sin embargo, una gran parte de internautas y fanáticos estuvieron en desacuerdo con lo sucedido no solo por violencia sino porque consideran que no hay reciprocidad en su relación.

Lo anterior surgió a después de que una fuente cercana a la familia Smith revelara que Jada dijo que la acción de su esposo contra Chris Rock fue “exagerada”, según informó el portal Usweekly.

Sumado a ello, los internautas recordaron el día en que la famosa reveló una infidelidad con el rapero August Alsina, así como la vez en que dijo que no se quería casar con el ganador del premio Oscar a ‘El Mejor Actor’.

