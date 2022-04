Famosos apoyan a Ángela Aguilar tras fotos que confirman noviazgo con hombre 15 años mayor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El escándalo que sacude a la familia Aguilar provocó el apoyo de otros artistas que se volcaron a las redes sociales de Ángela para dejarle saber que la respaldan.

El tema se volvió tendencia cuando la intérprete de música regional mexicana publicó un video para contar su versión y disculparse con su familia por las fotos que salieron a la luz con su novio Gussy Lau.

De inmediato, numerosos artistas le dejaron saber qué pensaban.

VEA: Kate del Castillo confirma romance: “Siempre he estado abierta al amor”

A continuación la recopilación de los mensajes:

“Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!”, le escribió Ana Bárbara.

“Aquí está tu manada”, le dijo la cantautora Amandititita.

“Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Te amamos”, le dijo Johnny Caz, integrante fundador del internacionalmente reconocido Grupo Firme.

“No tienes porqué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”, agregó.

“TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres”, le expresó su prima Majo Aguilar.