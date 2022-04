Kate del Castillo confirma romance: “Siempre he estado abierta al amor”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Aunque se caracteriza por ser una persona hermética, esta vez la actriz mexicana Kate del Castillo no pudo negar que se encuentra en un nuevo romance.

La noticia se dio a conocer tras filtrarse una fotografía de ella junto a su pareja.

En entrevista con Al Rojo Vivo, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ admitió que pese a que ella no lo hizo público, sí estaba en una relación y que eso la ponía muy contenta.

“Ya que me cacharon ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor”, confesó.

