BID puede exigir a Honduras que devuelva crédito por nepotismo en Salud

El capítulo de contrataciones elegibles para financiamiento del Banco en el inciso 1.19 establece de manera expresa que “el Banco no financia gastos por concepto de servicios de consultoría si los consultores no han sido seleccionados o los servicios no han sido contratados de conformidad con los procedimientos establecidos” en el Contrato de Préstamo y con el Plan de Adquisiciones.

“En esos casos, el banco puede ejercitar otros recursos legales en virtud del contrato de préstamo y adoptar otras medidas adecuadas, como declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco”, se lee en el estamento de políticas del BID.

De no cumplir lo anterior podría haber graves consecuencias.

“Aun cuando se haya adjudicado el contrato después de obtener la no objeción del banco, el banco puede declarar no elegible para su financiamiento la contratación”.

Esta medida puede ser vigente si el BID “llega a la conclusión de que la no objeción fue emitida sobre la base de información incompleta, inexacta o engañosa proporcionada por el prestatario o si los términos y condiciones del contrato fueron modificados sin la aprobación del Banco”.

Esta situación para expertos demuestra que sí podría ser severa la medida que el BID tome con Honduras.

En declaraciones exclusivas a EL HERALDO, María José Jarquín, representante del BID en Honduras, acusó que Salud “en el caso de Daniel Brizuela, la Sesal solicitó la no objeción del BID para el financiamiento de su contratación por parte de la Secretaría, con recursos de un préstamo del BID”.

También argumentó que “no se informó al Banco del parentesco”.

Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) la situación es más grave de lo que parece porque Honduras tendría que devolver el dinero al BID.

“Lo que significa que esos recursos no serán reconocidos por el Banco y el gobierno tendría que reembolsarlos al BID con fondos nacionales, en detrimento de otras prioridades”, explicó la especialista en finanzas de la ASJ, Liliam Rivera.

“Las contrataciones deben enmarcarse en el plan de adquisiciones de cada proyecto; respetar la normativa y contratar personal que cuente con formación profesional y experiencia comprobada en ejecución de proyectos”, añadió Rivera.

La experta demostró que “es de tomar en cuenta que los organismos internacionales emiten anuencia a través de no objeción a cada contrato de servicios profesionales que se suscribe”.

El exsecretario de Finanzas, Marco Midence, explicó que también “es preocupante que esto nos dé una mala imagen internacional y luego seamos víctimas de nuestras acciones”.