Carla Paredes justifica contratación de hermana: “No me fío de ninguno”

Paredes sostuvo que no confía en nadie, “Ni un minuto. Ellos son los que han dejado el espacio, los que han dejado la Sesal como está, ¿cómo me voy a fiar yo de eso? ¡Es imposible!”

La titular de Salud dijo que la contratación de sus dos familiares es porque quiere “cuidarse la espalda” y no terminar como la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, que actualmente está prófuga de la justicia.

“La ingeniera es mi hermana y trabaja en la unidad de recuperación de manejo de fondos externos. Porque es la única persona en la que me fío de que maneje tanto dinero y no me mande a la cárcel. Si no, pregúntenle a la profesora (Alba Consuelo) dónde anda la pobre huyendo por alguien que no confía, que confió en él, ella en él y le hizo firmar algo. Yo no quiero ir a la cárcel por personas desconocidas”, mencionó.

La ministra, además, aseguró que tanto su hermana como cuñado pasaron por un proceso de selección en el que cualquiera puede participar. Aseveró que las hojas de vida de su hermana y su cuñado son excepcionales y no ve nada de malo en contratarlos para que le cuiden la espalda.