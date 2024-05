Ministra de Salud contrata a familiares para administrar fondos hospitalarios

Se conoció que estas personas tienen salarios de $8 mil (197,076.16 lempiras) y $4 mil (98,538.08 lempiras).

La ministra de Salud afirmó que hizo la contratación “para cuidarse la espalda”, para no quedar como Alba Consuelo Flores, huyendo de la justicia.

“La ingeniera es mi hermana y trabaja en la unidad de recuperación de manejo de fondos externos. Porque es la única persona en la que me fío de que maneje tanto dinero y no me mande a la cárcel. Sino, pregúntenle a la profesora (Alba Consuelo) dónde anda la pobre huyendo por alguien que no confía, que confió en él, ella en él y le hizo firmar algo. Yo no quiero ir a la cárcel por personas desconocidas”, dijo Paredes al noticiero TN5.