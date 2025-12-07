¿Montaje de 50 Cent? La madre de Diddy critica las "falsedades" sobre su crianza en Netflix

Esas inexactitudes y falsedades "se hacen intencionalmente para engañar a los espectadores y dañar aún más nuestra reputación”, escribió Janice Combs en un comunicado que recoge en exclusiva el medio Deadline.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La madre del rapero estadounidense Sean Diddy Combs , actualmente encarcelado, ha criticado la serie que ha estrenado Netflix sobre su hijo por incluir "falsedades" e “inexactitudes sobre su crianza y la vida familiar".

Netflix estrenó el pasado 2 de diciembre la serie "Sean Combs: The Reckoning" (Ajuste de Cuentas), un documental sobre la vida del controvertido rapero que también responde al nombre de Puff Daddy, y con el que la plataforma está logrando una gran éxito.

Tras haber estado en el tribunal de Manhattan con sus nietos durante casi todos los días del juicio de dos meses en el que se procesó a su hijo por tráfico sexual, entre otros cargos, Janice Combs mantiene que el documental está "plagado de mentiras"

La serie ha sido producida por otro artista "50 Cent", considerado enemigo del rapero procesado, y dirigido por Alexandria Stapleton.

La madre de Sean Combs desmiente que su hijo la hubiera maltratado en algún momento, como se afirma en la serie.

Los abogados del artista también enviaron una carta a Netflix para que no emitiera la miniserie sobre la controvertida estrella del rap alegando que en ella se usa material "robado".

Un portavoz de Combs incidió en las acusaciones contra Netflix por usar “material robado cuya publicación nunca fue autorizada” y calificó la serie de “vergonzoso artículo de propaganda”.