Docuserie de 50 Cent sobre Sean "Diddy" Combs ya tiene fecha de estreno en Netflix

Nueva York, Estados Unidos.- La miniserie documental producida por el rapero Curtis Jackson -más conocido como 50 Cent - sobre Sean 'Diddy' Combs y las acusaciones de abuso vertidas contra él se estrenará el próximo 2 de diciembre.

La plataforma Netflix, donde se emitirá la docuserie, anunció este martes -en un comunicado- la fecha de estreno de 'Sean Combs: The Reckoning (El ajuste de cuentas)', a la que definió como "un análisis asombroso del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto".

50 Cent es el productor ejecutivo del proyecto, que estará dirigido por Alexandria Stapleton.

"Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla", escribió el rapero en el comunicado.

En el breve 'teaser' de la docuserie, que contará con cuatro episodios, se escucha a 50 Cent diciendo: "No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo".