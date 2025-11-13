  1. Inicio
Amplían condena de Sean "Diddy" Combs en prisión: ¿Violó las reglas?

La salida de prisión del rapero estaba dictada para el 8 de mayo de 2028, pero esa fecha ha sido modificada según los registros del Federal Bureau of Prissions de Estados Unidos

  • 13 de noviembre de 2025 a las 15:05
Amplían condena de Sean Diddy Combs en prisión: ¿Violó las reglas?

Un portavoz del músico asegura que su representado "no ha infringido ninguna norma penitenciaria".

Foto: Shutterstock.

Nueva York, Estados Unidos.- El rapero y magnate musical Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión el próximo 4 de junio de 2028, un mes después de lo dictado por un juez en octubre, debido a presuntas violaciones de normas en la cárcel, según publica la revista People.

Claves del juicio contra el rapero Sean "Diddy" Combs: Así llegó la sentencia

Combs fue condenado el pasado octubre por transportar personas para ejercer la prostitución a 50 meses en prisión.

Su salida de prisión estaba dictada inicialmente para el 8 de mayo de 2028, pero esa fecha ha sido modificada según los registros del Federal Bureau of Prissions de Estados Unidos consultados por el medio.

Según la revista, no está claro la razón por la que se ha ampliado la condena del rapero, pero esta ampliación llega después de distintas informaciones de que Combs ha violado varias normas carcelarias durante su estancia en prisión.

Trasladan a 'Diddy' Combs a una cárcel federal en Nueva Jersey

Entre ellas, la revista se refiere a una noticia de la web TMZ por la que Diddy Combs fue sorprendido bebiendo alcohol realizado de manera casera con Fanta, manzanas y azúcar.

Otra información de CBS News esta semana asegura que el rapero habría mantenido una llamada telefónica con varios interlocutores, lo que está prohibido.

Un portavoz del músico, que lleva en la cárcel desde septiembre de 2024, asegura que esta llamada fue con su abogado y no violaba ninguna norma establecida.

Anuncian la fecha en que el rapero Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión

"No ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio", señaló un portavoz del músico a People.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
