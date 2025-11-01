Trasladan a 'Diddy' Combs a una cárcel federal en Nueva Jersey

Washington, Estados Unidos.- El rapero Sean Diddy Combs fue trasladado a una cárcel federal de Nueva Jersey donde terminará de cumplir su sentencia de 50 meses de prisión, tras una petición de su defensa para no permanecer más en Brooklyn.

Combs había estado detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn desde su arresto el 16 de septiembre de 2024 y su traslado se produce después de que su defensa solicitara el cambio de centro para facilitar su acceso a un programa de rehabilitación por consumo de drogas y la cercanía con su familia.

El traslado a Fort Dix representa además un cambio en las condiciones de detención: el centro está ubicado en una base militar en Nueva Jersey, ofrece programas especializados y ha acogido previamente a personas de perfil mediático.