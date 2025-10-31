  1. Inicio
  2. · Mundo

Dos hombres fallecieron tras quedar atrapados en sótanos inundados en Nueva York

Las víctimas, de 39 y 43 años, fueron halladas atrapadas en sótanos anegados en Brooklyn y Manhattan, según informaron las autoridades locales

  • 31 de octubre de 2025 a las 16:32
Dos hombres fallecieron tras quedar atrapados en sótanos inundados en Nueva York

Las intensas lluvias que azotaron Nueva York dejaron dos muertos y provocaron graves inundaciones en calles y viviendas.

 Foto: Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos- Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante una tormenta en la víspera, según informaron las autoridades en las últimas horas.

Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), de un sótano inundado.

Mientras, otro hombre de 43 años fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

Ninja, el puma huérfano, y su vínculo con Herb Reed en Zoo New York

Los hechos ocurrieron luego de que las lluvias torrenciales inundaran este jueves calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó rescates de emergencia e interrumpió el transporte público de la Gran Manzana.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo ayer -en sus redes sociales- que la tormenta "batió récords de precipitaciones" y que "la mayor parte cayó en tan solo diez minutos".

Sismo de magnitud 3.0 sacudió Nueva York y el este de Nueva Jersey

Las autoridades municipales han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias