Dos hombres fallecieron tras quedar atrapados en sótanos inundados en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos- Dos hombres fallecieron en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos inundados durante una tormenta en la víspera, según informaron las autoridades en las últimas horas.

Un hombre de 39 años murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), de un sótano inundado.

Mientras, otro hombre de 43 años fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.