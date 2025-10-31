Melissa perdió fuerza y se transformó en ciclón postropical: dejó más de 50 muertos en el Caribe

Miami, Estados Unidos.- Melissa se convirtió este viernes en ciclón postropical tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y dejar más de 50 muertos en países del Caribe, como Jamaica y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense, que emitió un último aviso. Aunque se aleja de tierra, el organismo advirtió que las marejadas generadas por Melissa, que el martes impactó a Jamaica y el miércoles a Cuba, continuarán afectando por dos días a la costa noreste de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá, además de las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos. "Los modelos globales indican que Melissa continuará siendo un ciclón extratropical grande y fuerte durante los próximos dos días a medida que atraviesa el Atlántico Norte. Solo se espera un debilitamiento gradual hasta el fin de semana", expuso el informe.

Melissa, que surgió hace 10 días, estaba en el último reporte a 840 kilómetros (520 millas) al nor-noreste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 millas) y un desplazamiento hacia el noreste a 78 kilómetros por hora (48 millas). El NHC pronosticó aún efectos de Melissa para Canadá, con posibles "ráfagas de viento y un breve período de fuertes lluvias" para la Península de Avalon en la provincia de Terranova y Labrador. "En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Melissa pase al sureste de la Península de Avalon de Newfoundland como un ciclón postropical esta noche", previó. El "debilitamiento gradual" de Melissa ocurre mientras este viernes Jamaica elevó a 19 los muertos por el huracán, que fue "la tormenta del siglo" al tocar el martes este país como categoría 5, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).