Huracán Melissa se intensifica a categoría 4 mientras avanza hacia Jamaica y Haití

Los Ángeles, Estados Unidos.- El huracán Melissa aumentó este domingo a categoría 4 en el Caribe, donde se espera que cause inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales en Jamaica y Haití en porciones, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El centro de Melissa se encontraba la noche de este sábado, a unos 209 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Los vientos máximos sostenidos eran de 160 kilómetros por hora, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían a unos 257 kilómetros del centro de la tormenta.

El huracán avanza lentamente hacia el oeste a 5 kilómetros por hora, según el parte más reciente del NHC.

Los pronósticos del centro con sede en Miami advierten que la tormenta podría fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas, con posibilidades de que evolucione en un "huracán mayor para el domingo".

Hasta principios de la semana próxima se esperan "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos, ambos con peligro para la vida", en Jamaica, actualmente bajo alerta de huracán, y porciones del sur de Haití y República Dominicana, ambos bajo vigilancia por fuertes lluvias.