Dalú, exintegrante de La Academia, anuncia que está embarazada

Fuera de los reflectores

Por otro lado, en entrevista con el programa mexicano ‘Venga la alegría’, la joven explicó que decidió mantener su relación amorosa privada porque su pareja no forma parte del mundo artístico y no está acostumbrado a la atención de los reflectores.

“Trato de respetar mucho su privacidad lo más que yo puedo. Sí había publicado cosas de nuestra relación, pero no le he dado énfasis para que no se desvíe la atención hacia él porque no le gusta”, mencionó.

En sus historias de Instagram compartió más detalles sobre su etapa de embarazo, por la cual se siente muy plena y contenta.

Nombre real

Su nombre real es María Fernanda Borunda Medina y es originaria de Culiacán, Sinaloa. Fue la ganadora de La Academia de 2019.

Dalú es el apodo que le fue impuesto por sus familiares y amigos, por eso decidió incorporarlo como su nombre artístico.

