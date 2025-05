En el flujo constante del tiempo, pocas cosas han acompañado tan fielmente al devenir humano como el acto de narrar la realidad. Durante siglos, el periódico ha sido el testimonio tangible de lo que ocurre en el mundo: un objeto cotidiano que, cada mañana, resume el caos del universo en unas cuantas páginas. Pero hoy, en medio de pantallas luminosas y notificaciones constantes, cabe preguntarse si ese testimonio impreso está destinado a desaparecer. ¿Serán los periódicos para siempre o son apenas una etapa más en la evolución del conocimiento?Heráclito decía que “todo fluye, nada permanece”, y quizás sea en esa premisa donde encontremos una posible respuesta. Nada escapa al cambio, y el periódico, aunque cargado de memoria y tradición, no está exento. Su papel, literal y simbólico, ha sido desplazado por la inmediatez digital. Hoy ya no esperamos la edición matutina para saber qué ha pasado; ahora los hechos llegan a nosotros casi al mismo tiempo que ocurren, sin necesidad de tinta ni distribución.Sin embargo, hay algo profundamente humano en el gesto de desplegar un periódico. No solo es información; es también un ritual, una pausa, una forma de detener el tiempo por un instante. En una época donde todo ocurre con prisa, el periódico ofrece una forma de lectura más contemplativa, una invitación a entender antes que a reaccionar. Como decía Nietzsche, “la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño”; y en cierta forma, leer un periódico es un acto serio, pero también lúdico, de volver a mirar el mundo con atención. Cuando apareció la radio se temió el final del periodismo escrito. Los mismos pronósticos se repitieron con más fuerza al aparecer la televisión; y se ha vuelto a prever el fin de los periódicos con la aparición de la tecnología digital. (Continuará)