Partido Nacional pide transición pacífica en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry 'Tito' Asfura, abogó este sábado -3 de enero- por una "transición ordenada, pacífica y constitucional" en Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo.

Esta transición debe estar "basada en la expresión libre de la voluntad popular, que permita restablecer la institucionalidad democrática y abrir un nuevo ciclo de reconciliación, legalidad y progreso para el pueblo venezolano y la región", dijo en un comunicado la formación política.

Señaló que la defensa de las instituciones, el respeto a la voluntad soberana de los pueblos y la vigencia plena de los derechos humanos son "principios irrenunciables" para las naciones que "aspiran a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible".