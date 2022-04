Hijo de Leticia Calderón conoce a su ‘crush’, Marjorie de Sousa

En entrevista para De Primera Mano, Calderón habló sobre cómo fue que organizó el emocionante encuentro.

“Me lo llevé con mentiras, y entonces lo puse de espaldas a la entrada y cuando vi que llegó (Marjorie) yo seguí como si nada, agarré el teléfono y yo empecé a grabar, pero mi hijo se quedó en shock, no lo podía creer, y yo lloré y lloré”, comentó la artista.

La actriz de telenovelas aseguró estar muy agradecida con de Sousa, pues, además, pudieron conocerse a profundidad.

“Fíjate que coincidimos en muchas cosas, evidentemente yo sé quién es, y había visto su trabajo y todo, pero no hemos coincidido en nada y creo que conectamos lindo, somos mamás, nos dedicamos a nuestros hijos, trabajamos, pasamos adversidades y sí, yo como mamá, ¿qué te puedo decir? Le agradezco con el alma, es que no hay palabras para agradecer, yo estaba llore y llore y no he parado de llorar”, señaló.

Lety también ahondó que se sintió muy conmovida por las palabras que Luciano le dedicó a Marjorie.

“Si este mundo tuviera más personas con Síndrome de Down este mundo sería diferente porque son puro amor, son puros sentimientos bonitos, no conocen la maldad, pero esas palabras a mí también me hicieron llorar a mí, y por eso le dije ‘claro, ojalá algún día encuentres a un hombre como mi hijo porque son fieles, bondadosos, todos los días mi hijo me dice ‘gracias por todo’”, añadió Calderón.

Y concluyó diciendo que estaba “muy agradecida con ella, de que se haya tomado el tiempo de ir a pesar de que Mat (hijo de Marjorie) se sentía un poquito mal, pero no era nada grave, pues uno como madre dices ‘voy a cancelar’, además le regaló un traje de un superhéroe del Capitán América, no, mi hijo llegó volando a la casa, como un globo fuera del coche lo traía porque iba flotando”.

