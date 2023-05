Sting advierte sobre el uso de la inteligencia artificial en la música

Esta tecnología se utilizó para imitar a los cantantes canadienses Drake y The Weeknd en una canción publicada el mes pasado bajo el título Heart On My Sleeve.

Sting, cuyo nombre real es Gordon Sumner, saltó a la fama con The Police a finales de los años 1970 y principios de los 1980 con éxitos como Roxanne, Message in a Bottle y Walking on the Moon.

Después forjó una carrera en solitario con clásicos como Englishman in New York, Fields of Gold y Shape of My Heart.