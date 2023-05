“Yo no lo llamaría una persecución”: Habla el taxista que llevó al príncipe Harry y Meghan

“Nunca sentí que estaba en peligro. No era como una persecución de coches en una película. Estaban callados y parecían asustados, pero es Nueva York, es seguro”, relató.

El medio The Washington Post rastreó al taxista Sukhcharn Singh quien dijo: “No creo que lo llame una persecución”.

Por su parte, The New York Times menciona que la policía de Nueva York no tenía ningún reporte de persecución automovilística que involucrara a los duques.

Mientras que dos fuentes policiales de alto rango le confirmaron a NBC New York que el príncipe Harry y Meghan salieron del teatro de Nueva York pasadas las 10:00 de la noche con seguridad privada y que el hecho fue un poco caótico, sin brindar detalles.

En las redes sociales ya circulan algunos videos donde se puede ver el taxi esperando en el tráfico, mientras es asediado por la prensa, pero no se ve ninguna persecución, poniendo en duda lo dicho por los duques.