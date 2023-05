El príncipe Harry y Meghan Markle aseguran que tuvieron una persecución “casi catastrófica” en Nueva York

El comunicado no especifica dónde ocurrió todo, pero menciona que Meghan estaba en Nueva York para asistir a los premios Women of Vision, en el Ziegfeld Ballroom, donde fue una de las homenajeadas.

De acuerdo con el medio, The New York Times, la policía de Nueva York no tenía ningún reporte de persecución automovilística que involucrara a los duques.

Hasta el momento no se tienen más detalles de cómo se encuentran Meghan y Harry ni las acciones que tomaran en relación a este terrible hecho.