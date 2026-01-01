Masa de aire frío seguirá dejando lluvias y hasta temperaturas de 12 grados

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional continuará generando condiciones climáticas inestables durante las próximas jornadas. Según lo informado por el meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), José Pavón, el desplazamiento de vientos del norte y noreste provocará un aumento significativo en las precipitaciones, especialmente en la zona norte del país, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes. El experto detalló que los sectores más afectados serán el norte de Cortés, entre ellos Omoa, Puerto Cortés, Cuyamel y Tegucigalpita; así como los departamentos de Atlántida, Colón y el norte de Yoro.

En estas zonas, los acumulados de agua podrían alcanzar entre 30 y 40 milímetros. Por su parte, en la zona central, incluyendo Francisco Morazán y Comayagua, se prevén lluvias más débiles con acumulados de entre 5 y 10 milímetros, mientras que el sur y suroccidente mantendrán condiciones secas. Además de las lluvias, Pavón advirtió sobre un descenso marcado en las temperaturas en todo el país. Para la zona de La Esperanza, se pronostican mínimas de 12 grados centígrados, mientras que en Ocotepeque, Lempira y La Paz el termómetro bajará hasta los 14 grados. En la capital, para este viernes se espera un amanecer muy fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población mantenerse abrigada durante la tarde y noche. "En Copeco somos prevención y tenemos que cuidar la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños y la nuestra propia", enfatizó Pavón, destacando que el ambiente frío persistirá de manera generalizada.

Alertas

En cuanto a las medidas vigentes, se recordó que hasta este jueves permanecen bajo alerta verde seis departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.