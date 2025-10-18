  1. Inicio
Elevan a alerta roja a los departamentos de Valle y Choluteca por lluvias

Según informó Cenaos, las lluvias persistirán este fin de semana en el territorio nacional, lo que podría provocar crecidas de ríos y mayores daños

  • 18 de octubre de 2025 a las 11:43
Copeco informó que el Distrito Central también se mantiene en alerta roja producto de las lluvias.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendieron este sábado la alerta roja a los departamentos de Valle y Choluteca, y mantuvieron la misma para el Distrito Central, debido a las crecidas de los ríos Choluteca Y Goascorán, para las próximas 24 horas.

A través de un comunicado, también informaron que se amplió la alerta amarilla para los departamentos de Comayagua, La Paz. Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y el resto de Francisco Morazán.

Asimismo, se mantiene vigente la alerta verde para los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho, e incluye a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés. Además, San Rita, El Negrito, y El Progreso, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, por las fuertes lluvias en el noroccidente del país.

Zambrano acusa a Libre de politizar ayudas y retener fondos a alcaldes nacionales y liberales

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fin de semana (18-19 de octubre) "se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie y la convergencia del viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico, produciendo lluvias y chubascos de débiles a moderados en la mayor parte del país, siendo más intensos y con mayores acumulados de precipitaciones en las regiones Centro, Occidente y Sur".

500 millones para atender emergencias

El viernes, tras una convocatoria de la presidenta Castro al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) se aprobaron 500 millones de lempiras para atender la emergencia por lluvias.

Los fondos serán gestionados por parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), adelantó José Jorge Fortín, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

"Se ordena a la Secretaría de Finanzas identificar los fondos nacionales e internacionales y de las instituciones del Estado para atender la emergencia con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia", indicó Fortín.

Politización de fondos

Sobre el uso de fondos para las ayudas, el presidente de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, denunció que el partido de gobierno está politizando las ayudas y denunció que los municipios cuyos alcaldes no son de izquierda no está recibiendo fondos.

“¿Por qué solo a los alcaldes nacionalistas y liberales no les traspasan el dinero que por ley están obligados a depositarles, sobre todo cuando el país está en emergencia por las lluvias?”, cuestionó Zambrano a través de su cuenta de X.

El parlamentario señaló que el oficialismo “quiere que los alcaldes que no son de su partido no puedan ayudar a sus conciudadanos” y acusó al Gobierno de “jugar con la vida de miles de personas que pueden morir en municipios del interior del país porque Libre no cumple con los alcaldes que no son izquierdistas”.

