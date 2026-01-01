  1. Inicio
En la celebración de Año Nuevo 2026 se registran 14 nacimientos en Honduras

Según las autoridades de los diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, se reportaron 10 nacimientos de varones y 4 niñas. En el San Felipe nació el primer bebé del año

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 11:39
Como apertura del 2026, la llegada de los recién nacidos comenzó a ocurrir a partir de las 12:07 de la madrugada de este 1 de enero de 2025.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración del tan esperado Año Nuevo 2026 también se consolidó en las salas de parto a nivel nacional con la llegada de los primeros recién nacidos del año.

Según los datos preliminares brindados por los principales centros hospitalarios del país, se registran al menos 14 nacimientos en los principales hospitales del país.

Los varones lideran la lista de los recién llegados al mundo en Honduras, con 9 nacimientos contabilizados hasta el momento, mientras que, se reportan 5 niñas recién nacidas.

Nacimientos

En la Unidad de Labor y Parto del Hospital Escuela de Tegucigalpa se informó que durante las primeras horas de 2026 nacieron cinco bebés: cuatro varones y una niña.

Sin embargo, el primer nacimiento del año se reportó a las 12:07 de la madrugada en el Hospital General San Felipe de la capital, con un recién nacido del sexo femenino. Autoridades del centro asistencial aseguraron que la bebé nació sin inconvenientes y pesando 3,400 gramos.

Con segundos de diferencia, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también reportó el nacimiento de un hermoso bebé, el segundo a nivel nacional.

Se trata de un niño, hijo de la joven Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años de edad, una madre primeriza que tenía 34 semanas de gestación.

El bebé nació con un peso de 2,600 gramos y midió 48 centímetros, e llegó al mundo en buenas condiciones de salud.

A la 1:35 de la mañana se reportó el primer recién nacido del Hospital Escuela ubicado en la capital de Honduras.

(Foto: EL HERALDO )

Por otro lado, ubicado al norte del país, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula registró el nacimiento de cuatro varoncitos que inauguraron el 2026 en la sala de labor y parto del hospital.

El primer nacimiento ocurrió a las 12:40 de la mañana mediante un parto normal, y, con una hora de diferencia, se reportó el segundo nacimiento del año, es decir, a la 1:40 de la mañana, mientras que los otros dos alumbramientos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la mañana.

Scarleth Mejía, doctora del centro asistencial ubicado en la ciudad industrial, celebró la vida de los recién nacidos y aseguró que las nuevas vidas solo potencializan la celebración del 2026.

"No todo es tristeza o malas noticias, las familias hondureñas permanecen celebrando con estas nuevas vidas que llegan a la población", aseguró.

Doce horas después de declarado el año nuevo, el Hospital del Occidente, ubicado en Santa Rosa de Copán, también reportó el nacimiento de una bebé a mediodía.

Además, con un peso de 2,480 gramos, otra bebé de sexo femenino nació en el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova ubicado en el departamento de la Paz.

Según los informes de los diferentes centros asistenciales a nivel nacional, los recién nacidos durante la madrugada y parte del día de este 1 de enero de 2026 se encuentran estables y en buen estado de salud.

