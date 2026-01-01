En la celebración de Año Nuevo 2026 se registran 14 nacimientos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La celebración del tan esperado Año Nuevo 2026 también se consolidó en las salas de parto a nivel nacional con la llegada de los primeros recién nacidos del año. Según los datos preliminares brindados por los principales centros hospitalarios del país, se registran al menos 14 nacimientos en los principales hospitales del país. Los varones lideran la lista de los recién llegados al mundo en Honduras, con 9 nacimientos contabilizados hasta el momento, mientras que, se reportan 5 niñas recién nacidas.

Nacimientos

En la Unidad de Labor y Parto del Hospital Escuela de Tegucigalpa se informó que durante las primeras horas de 2026 nacieron cinco bebés: cuatro varones y una niña. Sin embargo, el primer nacimiento del año se reportó a las 12:07 de la madrugada en el Hospital General San Felipe de la capital, con un recién nacido del sexo femenino. Autoridades del centro asistencial aseguraron que la bebé nació sin inconvenientes y pesando 3,400 gramos. Con segundos de diferencia, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también reportó el nacimiento de un hermoso bebé, el segundo a nivel nacional. Se trata de un niño, hijo de la joven Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años de edad, una madre primeriza que tenía 34 semanas de gestación. El bebé nació con un peso de 2,600 gramos y midió 48 centímetros, e llegó al mundo en buenas condiciones de salud.

Por otro lado, ubicado al norte del país, el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula registró el nacimiento de cuatro varoncitos que inauguraron el 2026 en la sala de labor y parto del hospital. El primer nacimiento ocurrió a las 12:40 de la mañana mediante un parto normal, y, con una hora de diferencia, se reportó el segundo nacimiento del año, es decir, a la 1:40 de la mañana, mientras que los otros dos alumbramientos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la mañana.