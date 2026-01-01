  1. Inicio
¡Bienvenido 2026! Capitalinos iluminaron el cielo para celebrar el año nuevo

Los capitalinos iluminaron el cielo para darle la bienvenida al nuevo año con un espectacular show de luces, pese a las prohibiciones en el Distrito Central

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 08:29
Con espectacular show de luces, los capitalinos le dieron la bienvenida al 2026.

 Foto: Aníbal Vásquez/El Heraldo
Por varios minutos, después de que el reloj marcara las 12:00 de la media noche, los capitalinos celebraron con cohetes y pirotecnia.

Foto: David Romero/El Heraldo
La quema de monigotes para dejar atrás el 2025 también se registraron en los diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa.

Foto: David Romero/El Heraldo
Otros optaron por no utilizar pólvora y enviaron lámparas con sus deseos para el año nuevo.

Foto: David Romero/El Heraldo
Pese a la prohibición de utilizar pólvora en el Distrito Central, la capital "tronó" por varios minutos en el 2026.

Foto: Aníbal Vásquez/El Heraldo
Los capitalinos le dijeron adiós al 2025 quemando monigotes para dejar atrás el 2025.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Los monigotes también fueron protagonistas de las fiestas de fin de año, mucho de ellos tenían los rostros de políticos.

Foto: David Romero/El Heraldo
Los fuegos artificiales iluminaron la fría noche que se registraba en Tegucigalpa.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
La quema de monigotes es una de las tradiciones más populares entre los hondureños..

 Foto: David Romero/El Heraldo
Los hondureños recibieron con mucha alegría el 2026, con la esperanza y deseos de un mejor año.

Foto: David Romero/El Heraldo
En los últimos años los fuegos artificiales han sido los protagonistas de las celebraciones en Año Nuevo.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Después de darse abrazos y besos para recibir el año nuevo, los capitalinos degustaron de un espectacular show de luces.

Foto: David Romero/El Heraldo
