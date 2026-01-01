¡Bienvenido 2026! Capitalinos iluminaron el cielo para celebrar el año nuevo

Con espectacular show de luces, los capitalinos le dieron la bienvenida al 2026.
Por varios minutos, después de que el reloj marcara las 12:00 de la media noche, los capitalinos celebraron con cohetes y pirotecnia.
La quema de monigotes para dejar atrás el 2025 también se registraron en los diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa.
Otros optaron por no utilizar pólvora y enviaron lámparas con sus deseos para el año nuevo.
Pese a la prohibición de utilizar pólvora en el Distrito Central, la capital "tronó" por varios minutos en el 2026.
Los capitalinos le dijeron adiós al 2025 quemando monigotes para dejar atrás el 2025.
Los monigotes también fueron protagonistas de las fiestas de fin de año, mucho de ellos tenían los rostros de políticos.
Los fuegos artificiales iluminaron la fría noche que se registraba en Tegucigalpa.
La quema de monigotes es una de las tradiciones más populares entre los hondureños..
Los hondureños recibieron con mucha alegría el 2026, con la esperanza y deseos de un mejor año.
En los últimos años los fuegos artificiales han sido los protagonistas de las celebraciones en Año Nuevo.
Después de darse abrazos y besos para recibir el año nuevo, los capitalinos degustaron de un espectacular show de luces.